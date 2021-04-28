إقتصاد

الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو

Lebanon 24
28-04-2021 | 08:00
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ارتفع سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو، اليوم الأربعاء، في ظل صعود أسعار النفط والفترة الضريبية في روسيا والتي يزيد خلالها الطلب على العملة الروسية.

وبحلول الساعة 14:15 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 22 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.66 روبل، فيما تراجع اليورو بواقع 47 كوبيكا إلى 90.09 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ويأتي صعود العملة الروسية في ظل زيادة الإقبال على الروبل الروسي من قبل الشركات الروسية التي يعتمد نشاطها على التصدير بسبب الفترة الضريبة في روسيا.

كذلك ساهم ارتفاع النفط في الأسواق العالمية في دعم العملة الروسية. وصعد مزيج "برنت" العالمي إلى مستوى 66.74 دولار للبرميل.
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