الاردن والامارات يتصدران سوق السندات الدولارية

تستعد كل من شركة الطاقة العُمانية "OQ" المملوكة للدولة، وشركة موانئ أبوظبي، لإصدار أول سندات لهما في الأسواق الدولية.وتتطلع شركة "OQ" إلى جمع 500 مليون دولار على الأقل من إصدار السندات، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة العُمانية إلى الاستفادة من بعض أصولها الهيدروكربونية، لتعزيز مواردها المالية، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، والتي كشفت أن "OQ" عيّنت كُلاًّ من "سيتي غروب" و"جي بي مورغان" و"HSBC" للعمل على طرح سندات دولارية لأجل 7 سنوات، والتي قد تصدر اليوم الأربعاء. ويجري الحديث عن عائد أولي بواقع 5.625%.موجة ديونفي الوقت نفسه، ستقوم موانئ أبوظبي بإصدار سندات لأجل 10 سنوات، حيث عيّنت "سيتي جروب" و"ستاندرد تشارترد" و"بنك أبوظبي الأول" للعمل على الصفقة. ومن المتوقع أن يكون السعر الاسترشادي لسندات موانئ أبوظبي حوالي 145 نقطة أساس فوق متوسط سعر مبادلة الفائدة، حسبما أفاد أشخاص آخرون مطلعون على الأمر.وأفادت رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن موانئ أبوظبي التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، ضمنت الحصول على قرض بقيمة مليار دولار من مجموعة بنوك. وتأتي خطط الشركة لطرح السندات في أعقاب تحركات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، أكبر مرفق في الإمارة، والمعروفة باسم "طاقة"، لبيع محتمل لحصةٍ فيها.يُذكر أن موانئ أبوظبي وطاقة، مملوكان لصندوق أبوظبي للثروة السيادية ADQ.