إقتصاد

كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟

Lebanon 24
28-04-2021 | 10:21
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تراوح سعر صرف الدولار، عصر اليوم الأربعاء، في السوق الموازية ما بين 12350 و12400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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