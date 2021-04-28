إقتصاد

دولار السوق الموازية ينخفض

Lebanon 24
28-04-2021 | 14:35
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انخفض سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، حيث تراوح ما بين 12200 و 12300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن كان عصراً 12300 و 12400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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