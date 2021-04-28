رفض تطبيق القانون الطالبي ف"أكل نصيبو"...حجز احتياطي على عشرات العقارات لبنك بيبلوس

أصدر رئيس دائرة التنفيذ في المتن القاضي أنطوان طعمة، بناء لطلب المقدم من السيدة سلوى انطكلي والسيد نصار بو هدير بوكالة المحامي جهاد بو نادر، قراراً بالقاء الحجز الاحتياطي على 46 عقاراً مملوكاً من بنك بيبلوس ضمانة لتسديد الدين المتوجب لهما والبالغ ٦٦٠٠٠٠٠٠٠( ستمائة وستون مليون ليرة لبنانية ) تجاه المصرف مع الفوائد واللواحق. ولا تزال هذه القضية تتفاعل بسبب تعنت بنك بيبلوس ورفضه تطبيق القانون الطالبي وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن قاضي العجلة في المتن القاضية رانيا رحمة بتحويل الاقساط الجامعية لابن السيد بو هدير الذي يتلقى علومه الجامعية في بريطانيا. اذ بعد ان استحصل السيد نصار بو هدير على قرار التحويل عمد المصرف إلى إقفال كافة حساباته في المصرف بالإضافة الى الحسابات المشتركة مع والدته بالرغم من صدور قرار اخر عن قاضي العجلة بالزامه باعادة فتح الحسابات المذكورة تحت طائلة غرامة اكراهية تقدر بعشرة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير. وقد بلغت الغرامات الاكراهية المتراكمة بحق المصرف نتيجة رفضه الالتزام بالقرارين حوالي المليار ليرة لبنانية مما دفع برئيسي دائرة التنفيذ في المتن القاضيين عاكوم وطعمة الى اصدار قرارت الحجز الاحتياطي ضمانة لحقوق السيدة انطكلي والسيد بو هدير اللذين سيطلبان بيعها بالمزاد العلني استيفاء لحقوقهما.