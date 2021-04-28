إقتصاد

رفض تطبيق القانون الطالبي ف"أكل نصيبو"...حجز احتياطي على عشرات العقارات لبنك بيبلوس

Lebanon 24
28-04-2021 | 15:52
A-
A+
Doc-P-817738-637552476311659965.jpg
Doc-P-817738-637552476311659965.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أصدر رئيس دائرة التنفيذ في المتن القاضي أنطوان طعمة، بناء لطلب المقدم من السيدة سلوى انطكلي والسيد نصار بو هدير بوكالة  المحامي جهاد بو نادر، قراراً بالقاء الحجز الاحتياطي على 46 عقاراً مملوكاً من بنك بيبلوس ضمانة لتسديد الدين المتوجب لهما والبالغ ٦٦٠٠٠٠٠٠٠( ستمائة وستون مليون ليرة لبنانية ) تجاه المصرف مع الفوائد واللواحق. ولا تزال هذه القضية تتفاعل بسبب تعنت بنك بيبلوس ورفضه تطبيق القانون الطالبي وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن قاضي العجلة في المتن القاضية رانيا رحمة بتحويل الاقساط الجامعية لابن السيد بو هدير الذي يتلقى علومه الجامعية في بريطانيا. اذ بعد ان استحصل السيد نصار بو هدير على قرار التحويل عمد المصرف إلى إقفال كافة حساباته في المصرف بالإضافة الى الحسابات المشتركة مع والدته بالرغم من صدور قرار اخر عن قاضي العجلة بالزامه باعادة فتح الحسابات المذكورة تحت طائلة غرامة اكراهية تقدر بعشرة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير. وقد بلغت الغرامات الاكراهية المتراكمة بحق المصرف نتيجة رفضه الالتزام بالقرارين حوالي المليار ليرة لبنانية مما دفع برئيسي دائرة التنفيذ في المتن القاضيين عاكوم وطعمة الى اصدار قرارت الحجز الاحتياطي ضمانة لحقوق السيدة انطكلي والسيد بو هدير اللذين سيطلبان بيعها بالمزاد العلني استيفاء لحقوقهما.

 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2021-04-29
14:33 | 2021-04-29
14:30 | 2021-04-29
14:00 | 2021-04-29
12:00 | 2021-04-29
09:58 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website