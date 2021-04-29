دولار السوق الموازية يتأرجح ما بين ارتفاع وانخفاض.. إليكم تسعيرته صباح اليوم الخميس

يتم التداول صباح اليوم الخميس بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين "12250 - 12300" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهي نفسها تسعيرة إقفال السوق الموازية مساء الأمس، وفق ما أفاد موقع "ياصور".