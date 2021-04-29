الذهب يرتفع والدولار ينخفض.. هذا جديد الأسعار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع انخفاض الدولار بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، وذلك رغم تبنيه نظرة أكثر إشراقا للتعافي الاقتصادي.وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1784.26 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينتش. فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1784.40 دولار للأونصة.وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يعزز الإقبال على الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وقال جيفري هالي، المحلل لدى شركة "أواندا" للوساطة: " في آخر اجتماع للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة حافظ مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على نبرته المائلة للتيسير".وكان الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) قد قال أمس الأربعاء إنه من السابق لأوانه التفكير في التراجع عن دعمه الطارئ في وقت لا يزال فيه الكثير من العاملين فاقدين لوظائفهم بسبب الجائحة.ومما زاد من جاذبية الذهب، خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لحزمة شاملة بقيمة 1.8 تريليون دولار للأسر والتعليم، والتي كشف عنها في أول خطاب له بالكونغرس.ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق، لأنه يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم.