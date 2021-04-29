وزني مدد مهلة تقديم المكلفين التصريح السنوي وتسديد ضريبة 2020

وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني قرارا مدد بموجبه لغاية 31/5/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن عام 2020 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها.