إقتصاد

وزني مدد مهلة تقديم المكلفين التصريح السنوي وتسديد ضريبة 2020

Lebanon 24
29-04-2021 | 06:39
A-
A+
Doc-P-817882-637553007655534135.jpg
Doc-P-817882-637553007655534135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني قرارا مدد بموجبه لغاية 31/5/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن عام 2020 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2021-04-29
14:33 | 2021-04-29
14:30 | 2021-04-29
14:00 | 2021-04-29
12:00 | 2021-04-29
09:58 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website