إقتصاد

كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟

Lebanon 24
29-04-2021 | 09:33
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تراوح سعر صرف الدولار، عصر اليوم الخميس، في السوق الموازية ما بين 12275 و12325 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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