إقتصاد

الروبل يسجل أعلى مستوى أمام الدولار واليورو

Lebanon 24
29-04-2021 | 12:00
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تواصل العملة الروسية الارتفاع أمام الدولار واليورو، اليوم الخميس، وذلك في ظل ظروف مواتية، من ضمنها الفترة الضريبية في روسيا والتي يزيد خلالها الطلب على العملة الروسية.

وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 17 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.23 روبل، وسجلت العملة الروسية بذلك أعلى مستوى في نحو شهر، منذ 22 آذار الماضي.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 17 كوبيكا أيضا إلى 90.01 روبل، وفقا لبيان بورصة موسكو.

ويأتي صعود العملة الروسية في ظل زيادة الإقبال على الروبل الروسي من قبل الشركات الروسية التي يعتمد نشاطها على التصدير بسبب الفترة الضريبة في روسيا، وارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية.

وترافق صعود الروبل مع ارتفاع مؤشري بورصة موسكو، حيث صعد المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.2% إلى 3580 نقطة. في حين ارتفع المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.54% إلى 1516.19 نقطة.
المصدر: روسيا اليوم
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