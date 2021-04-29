الدولار يتراجع في حصة التجارة الروسية... ما السبب؟

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن "سبب تراجع حصة الدولار في هيكل تجارة روسيا الخارجية يعود لتناقصها من عام إلى أخر، وهكذا سيحدث في جميع أنحاء العالم، حالما يشك الناس في استقرار الدولار واستقرار الدولة التي أصدرت الدولار يبدأ الناس بالابتعاد عنه".وفي وقت سابق ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أن حصة الدولار في هيكل الصادرات الروسية تراجع إلى دون مستوى 50%، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.