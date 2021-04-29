إدارة بايدن تدقّق في اتفاق التجارة مع الصين

أعلنت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي أن واشنطن "تدقّق" في اتفاق التجارة المبرم مع الصين، في ظل رئاسة دونالد ترامب للتأكد من التزام بكين ببنوده.وقالت تاي أمس الأربعاء: "في ما يتعلق بالتزامات الشراء التي تعهد بها الصينيون في اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، فإننا بصدد فحص أدائهم ونقوم بتدقيق جميع جوانب ما فعلوه".وكشفت أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس كلّ "الخيارات" لإنفاذ الاتفاق التجاري.ووقّع البلدان ما يسمى باتفاق "المرحلة الأولى" في كانون الثاني 2020، تعهدت بموجبه بكين زيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات الأميركية بما لا يقل عن 200 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021.وأضافت كاثرين تاي أن فحص التزام الصين بالوعود المقطوعة "سيكون أولوية بالنسبة لنا".وفقا للخبير الاقتصادي تشاد باون من "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي"، أنفقت الصين 60% فقط من المبالغ المحددة في الاتفاق للربع الأول من العام.وتابعت تاي أمام السيناتورات: "نحن نركز بشدة على هذا الاتفاق.. نختبر فائدته ونعزز استخدامنا للأدوات التي يتضمنها".وكشفت المسؤولة الأميركية أن اجتماعها مع نظيرها الصيني وفق الاتفاق الذي ينص على أن يعقد كل ستة أشهر، "لم يحدد موعده بعد".ويرمي الاتفاق إلى إنهاء حرب تجارية أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ودامت عامين.