كم بلغ سعر صرف الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 12250 و 12325 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً ما بين 12200 و12250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.