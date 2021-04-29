إقتصاد

كم بلغ سعر صرف الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
29-04-2021 | 14:30
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 12250 و 12325 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً ما بين 12200 و12250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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