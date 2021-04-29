اقتراح الـ"كابيتال كونترول": المصارف إلى الشطب إذا لم تلتزم

كتب ايلي الفرزلي في "الاخبار": مسودة قانون الكابيتال كونترول صارت جاهزة. صحيح أن القانون لن يلبي طموحات المودعين وسيقونن القيود على أموالهم، إلا أنه، في المقابل، سيفتح الباب، ولو متأخراً، على منع الاستنسابية من قِبل المصارف. كما سيفرض عليها تمويل استثناءات محددة، بسقف 50 ألف دولار سنوياً على التحويلات، و20 مليون ليرة شهرياً على السحوبات. كذلك يسمح القانون بسحب 10 ملايين ليرة من الحسابات بالعملات الأجنبية على سعر يقارب سعر السوق. والأهم أنه يضع عقوبات مشددة على المصارف المخالفة قد تصل إلى حدّ شطبها من لائحة المصارف. هذه مجرد مسودة، لكن المصارف تستنفر طاقتها لمواجهتها. فهي لا تريد أن تموّل الاستثناءات على القانون (نحو ٣٥٠ مليون دولار) ولا توافق على سقف السحوبات، وترفض أيّ آلية لإلزامها بالتنفيذ. هي ببساطة تريد أن تتنّعم بما حققه أصحابها من أرباح طائلة كما لو أنها غير معنيّة بالأزمة، مقابل تحميل المودعين كل الخسارة. وفوق هذا كله لديها ملء الثقة أن حزب المصرف في المجلس النيابي لن يخذلها.

خرجت المسودة النهائية من اقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي أنجزته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال، وتضمّ ممثلين عن كل الكتل النيابية. المسودة، التي اطلعت عليها «الأخبار» يُفترض أن تُناقَش في اللجنة الأسبوع المقبل. لكن إلى ذلك الحين، بدأت المصارف حملة مضادة للقضاء على ما يعتبره أعضاء اللجنة «أفضل الممكن» بالنظر إلى الواقع الحالي.

يقول قانوني متابع، كيف يعقل أن يفلس المودعون فيما المصارف تريد أن تستمر كما لو أن شيئاً لم يكن. باختصار، إذا لم تكن المصارف، المسؤولة أمام زبائنها، فلا يعقل أن يتحمل المودع وحده عواقب إساءة الأمانة من قِبل المصارف. عليها قبله أن تتحمل المسؤولية. أي شركة لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها يكون الإفلاس هو مصيرها الطبيعي، ليصار إلى توزيع أملاكها وموجوداتها، مهما كانت قيمتها، على زبائنها، فيعرفوا حينها نسبة ما خسروه فعلياً. هذا المصير هو تحديداً ما سعت المصارف، بالتعاون مع عملائها وشركائها وأصحابها السياسيين، إلى إبعاده عنها. ولذلك أفشلت خطة التعافي الحكومي التي حملت رؤوس أموالها جزءاً من الخسائر، وسعت إلى نقل هذه الخسائر إلى كاهل الدولة والمودعين.

إذا صدق النواب هذه المرة ولم يخونوا ناخبيهم مجدداً، فإن إقرار قانون الكابيتال كونترول قد يوضح حقيقة المصارف الحالية. من منها قادر على الاستمرار ومن منها تحوّل إلى زومبي، وجب تصفيته، بعدما تحول إلى عالة على الاقتصاد.