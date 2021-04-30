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إقتصاد
أرباح فيسبوك ترتفع إلى 9.5 مليارات دولار في 3 أشهر.. وهذه الأسباب
Lebanon 24
30-04-2021
|
03:31
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أعلنت شركة فيسبوك ارتفاع أرباحها في الربع الأول من 2021 بنسبة 93.8% على أساس سنوي، وسط تحسن ملحوظ في الإيرادات.
وأفادت الشركة -المالكة لعدد من مواقع التواصل الاجتماعي- أن صافي الأرباح خلال هذه الفترة سجل 9.497 مليارات دولار، مقارنة مع 4.9 مليارات دولار في الربع الأول من 2020. أي بما يعادل 3.3 دولارات للسهم، مقابل 1.71 دولار للسهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الأرباح إلى 2.37 دولار للسهم الواحد فقط.
وبحسب البيانات، ارتفعت إيرادات فيسبوك خلال الـ3 أشهر المنتهية في آذار الماضي، بنسبة 48% إلى 26.17 مليار دولار، مقارنة بـ17.7 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام السابق.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإيرادات إلى 23.67 مليار دولار.
وأفادت البيانات بأن تحسن الإيرادات يأتي وسط ارتفاع مستخدمي تطبيقات فيسبوك المختلفة إلى ما يقرب من 3.5 مليارات مستخدم خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة سنوية تبلغ 15%.
وزادت عائدات الإعلانات -التي تشكل الجزء الأكبر من دخل فيسبوك- بنسبة 46%، إلى 25.4 مليار دولار.
واستفادت شركات التكنولوجيا من أزمة جائحة كورونا التي أدت إلى التباعد وحظر التجول، واعتماد الناس على التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي أو شراء السلع.
المصدر: وكالات
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