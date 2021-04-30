إقتصاد

أسترازينيكا ضاعفت أرباحها الصافية في الربع الأول من العام الحالي

Lebanon 24
30-04-2021 | 04:00
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أعلنت شركة "أسترازينيكا" السويدية البريطانية للأدوية، أن أرباحها الصافية تضاعفت في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي فترة بلغت خلالها مبيعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا 275 مليون دولار، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأوضح البيان أن المختبر الذي يكشف للمرة الأولى عن حجم أعماله المتعلق بلقاحه، حصد ربحا صافيا بلغ 56،1 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وسجل قفزة في مبيعات علاجاته الجديدة، خصوصا في مجال طب الأورام، أحد اختصاصاته.
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