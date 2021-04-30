إقتصاد

ما هي التوقعات لسعر برميل النفط في المستقبل القريب؟

Lebanon 24
30-04-2021 | 05:00
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أسعار النفط تواصل تعافيها خلال العام الجاري، بعد هبوط حاد كانت قد سجلته أسعار الذهب الأسود العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت بشكل كبير على الطلب العالمي.

 

وقد ارتفعت أسعار النفط منذ بداية 2021 بنسبة 30% ووصلت الأسعار إلى المستويات التي كانت عندها قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا.

 

وجاء التعافي في ظل رفع القيود التي تم فرضها لمكافحة انتشار الفيروس وإطلاق حملات تطعيم ضد كورونا وتعافي الاقتصاد، وتزامن ذلك مع زيادة الطلب على الخام.

 

ويتوقع خبراء ارتفاع سعر برميل "برنت" بنسبة 10% أخرى على الأقل بحلول نهاية العام الجاري، ويعني ذلك أن سعر البرميل سيصعد إلى مستوى 74 - 75 دولارا، حيث يتم تداول البرميل الآن عند مستوى 68 دولارا.

المصدر: روسيا اليوم
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