إقتصاد

استرازنيكا... ربع مليون دولار بلغت نسبة المبيعات

Lebanon 24
30-04-2021 | 09:00
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قالت شركة أسترازينيكا، الجمعة، إن لقاحها المضاد لكوفيد-19 حقق مبيعات بلغت قيمتها 275 مليون دولار في الربع الأول، فيما أعلنت شركة صناعة الدواء نتائج مالية وتوقعات بنمو أفضل للمبيعات.


وهذه أول مرة تعلن الشركة التفاصيل المالية لتوزيع ومبيعات لقاحها الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وقالت إنها لن تجني أرباحا من اللقاح خلال الجائحة.

وشملت إيرادات اللقاح تسليم نحو 68 مليون جرعة في أنحاء العالم، وبلغت المبيعات إلى أوروبا 224 مليون دولار، بينما باعت الشركة لقاحات بقيمة 43 مليون دولار إلى الأسواق الناشئة، وحققت المبيعات إلى بقية أنحاء العالم 8 ملايين دولار.

وقال باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية السويدية في بيان "نتوقع تراجع تأثير كوفيد وأن يتحسن الأداء في النصف الثاني من 2021".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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