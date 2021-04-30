إقتصاد

بالأرقام والبلدان.. 68 مليون جرعة من من أسترازينيكا وهكذا توزعت

Lebanon 24
30-04-2021 | 06:21
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قالت شركة أسترازينيكا إنها قدمت حوالي 68 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.

وأعلنت شركة الأدوية عن إيرادات بقيمة 275 مليون دولار من مبيعات اللقاح، أو ما يعادل 4.04 دولار للجرعة الواحدة، متعهدة بأن تقدم اللقاح على أساس غير ربحي طالما استمر الوباء.

وقالت الشركة إن 30 مليون جرعة من اللقاح ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي، و26 مليونا إلى المملكة المتحدة، و7 ملايين إلى "غافي" وهو تحالف يؤمن اللقاحات للبلدان منخفضة الدخل، و5 ملايين إلى الدول الأخرى.

تم تطوير اللقاح من قبل باحثين في جامعة أكسفورد، الذين رخصوا التكنولوجيا لشركة أسترازينيكا في محاولة للاستفادة من قدرة الشركة العالمية على التصنيع والتوزيع.

وسمح المنظمون في العديد من الولايات القضائية، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، باستخدام لقاح "أسترازينيكا" على نطاق واسع، على الرغم من عدم قيام إدارة الغذاء والدواء الأميركية بذلك.

وأدى القلق من أن اللقاح قد يكون مرتبطا بجلطات دموية نادرة حدثت في بعض البلدان، للتوصية بعدم استخدامه للأشخاص الأصغر سنا.

المصدر: أ.ف. ب.
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