إقتصاد

في لبنان.. البطيخة بـ 217 ألف!

Lebanon 24
01-05-2021 | 07:11
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر أنّ سعر بطيخة واحدة بلغ 217 ألف ليرة. 

 
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