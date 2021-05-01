هذا هو البدل العادل لمقطوعية الـ5 أمبير عن شهر نيسان..

أعلنت بلدية صيدا في بيان، أن "البدل العادل لمقطوعية الـ5 أمبير عن شهر نيسان هو 270 ألف ليرة لبنانية"، وطلبت من أصحاب المولدات الكهربائية "التزام هذا البدل، مع التقدير التام للدور الذي يقومون به في سبيل تأمين التيار الكهربائي في ظل هذه الظروف الصعبة".

وإذ أكدت البلدية "مضمون بياناتها السابقة لجهة إلزامية تركيب العدادات لجميع المشتركين من دون استثناء"، شددت على أصحاب المولدات "التعاون لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ومراعاة ظروف الطبقات الفقيرة والشعبية".