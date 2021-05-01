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إقتصاد
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
01-05-2021
|
10:32
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تراوح سعر صرف الدولار، عصر اليوم السبت، في السوق الموازية ما بين 12275 و12325 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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