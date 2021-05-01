انخفاض "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

حافظ الدولار، مساء اليوم، على سعره في السوق الموازية، إذ تراوح بين 12275 ليرة لبنانية و 12325 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أن سعر الدولار تراوح صباحاً بين 12280 و 12330 ليرة لبنانية.