إقتصاد

انخفاض "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

Lebanon 24
01-05-2021 | 20:30
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حافظ الدولار، مساء اليوم، على سعره في السوق الموازية، إذ تراوح بين 12275 ليرة لبنانية و 12325 ليرة لبنانية. 

 

يُشار إلى أن سعر الدولار تراوح صباحاً بين 12280 و 12330 ليرة لبنانية. 

 

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الدولار

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