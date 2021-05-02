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إقتصاد
لأول مرة منذ 9 سنوات... الامارات تشهد انكماشا اقتصاديا
Lebanon 24
02-05-2021
|
11:00
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سجل الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة انكماشاً بنسبة 6.2٪ خلال العام الماضي 2020، بفعل انخفاض أسعار النفط وتداعيات وباء فيروس كورونا، وهو أول انكماش منذ 2011 على الأقل ، بحسب بيانات حكومية أولية.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد تقلص بنسبة 6.1٪ في عام 2020 ، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأحد، في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.
ويعد معدل الانكماش المحقق أكثر بقليل من التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 6٪. من المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لينمو بنسبة 3.6٪ هذا العام.
قال عبد الله بن طوق المري ، وزير الاقتصاد الإماراتي: "كان أداء الاقتصاد الإماراتي أفضل من المتوقع في عام 2020 على الرغم من التحديات العالمية الحالية الناجمة عن جائحة كوفيد -19".
توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 6٪، فيما توقع الصندوق أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي جزئياً هذا العام.
ولفت المري إلى أن وزارة الاقتصاد وكيانات حكومية أخرى تعمل على مضاعفة قيمة الاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، ليصل إلى 3 تريليونات درهم من حوالي 1.4 تريليون درهم الآن (الدولار يعادل 3.67 درهم).
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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