إقتصاد

لأول مرة منذ 9 سنوات... الامارات تشهد انكماشا اقتصاديا

Lebanon 24
02-05-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-818740-637555536552001138.jpg
Doc-P-818740-637555536552001138.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة انكماشاً بنسبة 6.2٪ خلال العام الماضي 2020، بفعل انخفاض أسعار النفط وتداعيات وباء فيروس كورونا، وهو أول انكماش منذ 2011 على الأقل ، بحسب بيانات حكومية أولية.

وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد تقلص بنسبة 6.1٪ في عام 2020 ، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأحد، في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

ويعد معدل الانكماش المحقق أكثر بقليل من التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 6٪. من المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لينمو بنسبة 3.6٪ هذا العام.

قال عبد الله بن طوق المري ، وزير الاقتصاد الإماراتي: "كان أداء الاقتصاد الإماراتي أفضل من المتوقع في عام 2020 على الرغم من التحديات العالمية الحالية الناجمة عن جائحة كوفيد -19".

توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 6٪، فيما توقع الصندوق أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي جزئياً هذا العام.

ولفت المري إلى أن وزارة الاقتصاد وكيانات حكومية أخرى تعمل على مضاعفة قيمة الاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، ليصل إلى 3 تريليونات درهم من حوالي 1.4 تريليون درهم الآن (الدولار يعادل 3.67 درهم).
المصدر: 24 - بلومبيرغ
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:01 | 2021-05-02
13:38 | 2021-05-02
10:00 | 2021-05-02
08:00 | 2021-05-02
06:00 | 2021-05-02
05:00 | 2021-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website