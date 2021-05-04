خبر سار للبنانيين...هذا ما سجله سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 12375 ليرة للبيع و12425 ليرة للشراء، في حين سجل ، عصرًا ما بين 12450 و12500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.





وكان تراوح صباحاً ما بين 12400- 12450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.