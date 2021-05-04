إقتصاد

خبر سار للبنانيين...هذا ما سجله سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً

Lebanon 24
04-05-2021 | 21:05
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 12375 ليرة للبيع و12425 ليرة للشراء، في حين سجل ، عصرًا ما بين 12450 و12500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.


وكان تراوح صباحاً ما بين 12400- 12450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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