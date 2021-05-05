إقتصاد

وزني يحيل سبعة موظفين على النيابة العامة المالية

Lebanon 24
05-05-2021 | 15:40
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أحال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني سبعة موظفين على النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى والتحقيق في موضوع مخالفات مالية عديدة.
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لبنان

وزارى المالية

غازي وزني

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