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إقتصاد
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
05-05-2021
|
16:36
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تراوح سعر صرف الدولار، عصر اليوم الأربعاء، في السوق الموازية ما بين 12375 و12425 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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