شركة شحن تعرض فتح فرص عمل للبنانيين.. إليكم التفاصيل

وقع رئيس الإنترناشيونال ماريتيم أكاديمي (الأكاديمية البحرية الدولية في جونيه) بيار عقل اتفاق شراكة مع رئيس شركة الشحن العالمية CMA/CGM رودولف سعادة، في مقر الأكاديمية في بورتيميليو-الطريق البحري- جونيه، في حضور النائب المستقيل نعمة افرام، في خطوة "لتعزيز التعاون على الصعيدين الأكاديمي والمهني في ما يختص بعالم البحار، وفتح الآفاق التدريبية والتوظيفية أمام الشباب اللبناني ومساعدته في تطوير خبراته في مجال الإبحار".

وتخللت التوقيع جولة في اقسامها، وألقيت كلمات شددت على "وضع الخبرات البحرية العالية لشركة CMA/CGM على كل الأصعدة لدعم الأكاديمية وتنشيط هذا القطاع في لبنان، وتقديم نموذج مشرق في تعزيز خبرات الطاقات الشابة والانطلاق بها في رحلة أمل نحو غد أفضل".

افرام أثنى على الخطوة، ووصفها بأنها "بارقة ضوء وأمل ستقف أمامه العديد من الأمهات لما توفره هذه المبادرة من آفاق جديدة تحافظ على الإنسان في بلده بكرامة".

وذكرت الاكاديمية اللبنانية بأنها "الأولى والوحيدة من نوعها المرخصة لدى وزارة الأشغال العامة والنقل، وهي تقدم فرص تدريب وتمنح شهادات اختصاص معترفا بها دوليا، بناء على دورات من 3 أشهر إلى ثلاث سنوات، وتغطي مختلف الوظائف البحرية للشابات والشبان وصولا إلى قبطان باخرة عملاقة أو متوسطة أو صغيرة".

في حين أن شركة الشحن الدولية CMA/CGM "عرضت فتح فرص العمل المتعددة على نحو 550 باخرة تجارية من أسطولها للبنانيين، ما يفتح نافذة للحد من البطالة والهجرة وأيضا للافادة من همزة الوصل التي توفرها الشركة مع مختلف المعاهد البحرية الفرنسية".