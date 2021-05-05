إقتصاد

رئيس تجمع الصناعيين في البقاع: بين هذين الأمرين ضاعت حقوق الصناعيين الأوادم

Lebanon 24
05-05-2021 | 13:09
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أشار رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل، في بيان، إلى أنه "بين تصديرالمحظور واستيراد المجهول في دولة لبنان الصغير، ضاعت حقوق الصناعيين الأوادم، ولا يغرك من يقول الصمت حكمة، جل حكمة أضاعت حقوق الأوادم، في الاقتصاد، خوفي من الاسوأ القادم، زد عليها الخوف من التصادم، لا دستور ولا مبادئ بل إهمال وتمادي ولا مكان للاوادم في بلادي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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