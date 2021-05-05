إقتصاد

الدولار في السوق الموازية...هكذا أقفل

Lebanon 24
05-05-2021 | 20:47
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ارتفع سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء بشكلٍ طفيف إذ تراوح ما بين 12350 و12425 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً ما بين 12300 و12400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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الدولار

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