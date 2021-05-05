إقتصاد

ما جديد سعر ووزن ربطة الخبز؟

Lebanon 24
05-05-2021 | 14:53
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صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي:

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الجدول الأسبوعي لسعر مبيع دقيق القمح حددت بموجبه سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض"، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك بناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، واستنادا إلى سعر القمح  في البورصة العالمية، وإلى سعر صرف الدولار وسعر المحروقات، ونظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون،  حدد سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض" وفقاً لما يلي:

- في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبيـر على أن لا يقل وزنها عن 980 غرام بسعر 2.500 ل.ل. (الفان وخمسمائة ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.
ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 405 غرام بسعر 1.500 ل.ل. (ألف وخمسمائة ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.
- في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها  عن 980 غرام بسعر 2.750 ل.ل. (الف وسبعمائة ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.
ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 405 غرام
بسعر 1.750ل.ل. (الف وسبعمائة ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.
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