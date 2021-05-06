400 عام لإنفاق ثروته لو صرف مليون دولار يوميا.. 7 حقائق تكشف مدى ثراء بيل غيتس

أثار إعلان الملياردير الأميركي بيل غيتس وزوجته مليندا الانفصال بعض التساؤلات حول كيفية تقسيم الزوجين أصولهما. بحسب قانون ولاية واشنطن الأميركي، حيث يعيش الزوجان، يجب أن يتقاسم الزوجان ثروتهما ما لم يوقعوا اتفاقية ما قبل الزواج ولا يُعرف -حتى الآن- ما إذا كان الزوجان قد فعلوا ذلك.

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— Bill Gates (@BillGates) May 3, 2021

وبغض النظر عن طريقة التقسيم، وفقًا لمؤشر Bloomberg Billionaires، فإن بيل غيتس هو رابع أغنى شخص في العالم، بقيمة 146 مليار دولار، بحسب صحيفة Independent البريطانية.1. يجني 4630 دولارا في الثانيةقام موقع Business Insider الأميركي بحساب مقدار ما يجنيه بيل غيتس في الثانية الواحدة من خلال فحص ثروته التي زادت العام الماضي من 105 مليار دولار إلى 146 مليار دولار.2. يحتاج أكثر من 400 عام لإنفاق ثروتهعلى الرغم من أنه من المعروف عن بيل غيتس أنه يعيش أسلوب حياة مقتصد نسبيًا مقارنةً بزملائه الأثرياء، فإنه سيحتاج أكثر من 400 عام لإنفاق ثروته لو صرف مليون دولار في اليوم.3. أغنى بـ66٪ من العائلة الملكية البريطانيةتبلغ قيمة ثروة العائلة الملكية البريطاني حوالي 88 مليار دولار، ما يعني أن بيل غيتس أغنى بنسبة 66٪ من ثروة العائلة الملكية البريطانية.4. ثروته أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لثلاث دوليبلغ الناتج المحلي الإجمالي في لوكسمبورغ حوالي 71 مليار دولار، وإستونيا 31.4 مليار دولار، وبوليفيا 40.8 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك الدولي، ما يعني أن ثروة بيل غيتس أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث مجتمعة.5. إذ منح كل شخص على الأرض 15 دولارًاإذ منح بيل غيتس كل شخص على ظهر الكوكب 15 دولارا، لن تنتهي ثروته، إذ سيتبقى لديه 28 مليار دولار.6. شاشات بـ80 ألف دولار حول منزلهتوجد حول منزل بيل غيتس شاشات كمبيوتر تبلغ قيمتها 80 ألف دولار تقريبًا.7. تبرع 27٪ من ثروته للأعمال الخيريةتبرع بيل غيتس بنسبة 27 ٪ من صافي ثروته للأعمال الخيرية على مر السنين، في عام 2017، على سبيل المثال، استثمر 50 مليون دولار في أبحاث مرض الزهايمر ومنح لاحقا 30 مليون دولار أخرى لصندوق "مشروع خيري" يسمى Diagnostics Accelerator، والذي يهدف إلى تشخيص مرض الزهايمر في وقت مبكر.