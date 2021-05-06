إقتصاد

كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟

Lebanon 24
06-05-2021 | 10:14
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تراوح سعر صرف الدولار، عصر اليوم الخميس، في السوق الموازية ما بين 12400 و12450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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الدولار

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