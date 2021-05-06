23
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
"البيتكوين" الواحد بمليون دولار؟
Lebanon 24
06-05-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يستبعد أولي ليتش الصحفي في موقع "كوين ديسك"، المتخصص في العملات الرقمية، ارتفاع سعر عملة "البيتكوين" إلى مستوى مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة.
وقال الصحفي لموقع "ياهو فاينانس" إن "عملة البيتكوين الواحدة ستصل إلى مليون دولار، أنا أومن بذلك، في مرحلة ما مع وجود ندرة في المعروض سيحدث ذلك".
ووفقا لليتش فإنه سيحدث ارتفاع كبير في الأسعار بعد فترة وجيزة من النصف التالي من "البيتكوين هالفينغ" (bitcoin halving) المتوقع حدوثه في عام 2024، ويعتبر ذلك حدثا تقنيا رئيسيا، حيث سيتم خفض العدد الكامل لعملة "البيتكوين" الحالية الممنوحة للمعدنين إلى النصف.
وتبلغ القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم حاليا أكثر من تريليون دولار، وتضاعفت قيمة العملة منذ بداية العام 2021، وتشهد العملة ارتفاعا بعدما أعلنت شركة "تسلا" عن استثمارها في العملة الرقمية.
ووفقا لموقع "كوين ديسك" فقد جرى تداول عملة "البيتكوين" اليوم عند 57238 دولار، بزيادة نسبتها 2.03%.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
مشهد مخيف وصراخ... دجاجة "معدة للغداء" تعود إلى الحياة وتهاجم فتاة؟! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وصراخ... دجاجة "معدة للغداء" تعود إلى الحياة وتهاجم فتاة؟! (فيديو)
16:00 | 2021-05-05
05/05/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم على حاجز للدرك؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم على حاجز للدرك؟
02:00 | 2021-05-06
06/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ابلغه لودريان للمسؤولين اللبنانيين عن الحكومة
Lebanon 24
هذا ما ابلغه لودريان للمسؤولين اللبنانيين عن الحكومة
07:39 | 2021-05-06
06/05/2021 07:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعجال باسيل قطف ثمار تسوية لم تتحقق بعد
Lebanon 24
إستعجال باسيل قطف ثمار تسوية لم تتحقق بعد
03:00 | 2021-05-06
06/05/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار في السوق الموازية...هكذا أقفل
Lebanon 24
الدولار في السوق الموازية...هكذا أقفل
13:47 | 2021-05-05
05/05/2021 01:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:00 | 2021-05-06
تساؤلات حول خطة الرئيس "بايدن" الاقتصادية
10:14 | 2021-05-06
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
10:00 | 2021-05-06
ما مصير المحادثات الاقتصادية بين الصين واستراليا؟
08:00 | 2021-05-06
مستثمرو السندات... هل هم في امان؟
06:00 | 2021-05-06
الليرة التركية تتراجع أمام الدولار.. وترقب لقرار المركزي
06:00 | 2021-05-06
هل dرفع النروج نسبة الفائدة؟
فيديو
معركة شرسة بين ثعبان ضخم ومجموعة من الرجال (فيديو)
Lebanon 24
معركة شرسة بين ثعبان ضخم ومجموعة من الرجال (فيديو)
11:00 | 2021-05-06
06/05/2021 20:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب امتحان.. مشاجرة دامية بين طالبتين في مدرسة عربية! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب امتحان.. مشاجرة دامية بين طالبتين في مدرسة عربية! (فيديو)
05:00 | 2021-05-06
06/05/2021 20:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف وصراخ... دجاجة "معدة للغداء" تعود إلى الحياة وتهاجم فتاة؟! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وصراخ... دجاجة "معدة للغداء" تعود إلى الحياة وتهاجم فتاة؟! (فيديو)
16:00 | 2021-05-05
06/05/2021 20:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact