إقتصاد

"البيتكوين" الواحد بمليون دولار؟

Lebanon 24
06-05-2021 | 12:00
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لم يستبعد أولي ليتش الصحفي في موقع "كوين ديسك"، المتخصص في العملات الرقمية، ارتفاع سعر عملة "البيتكوين" إلى مستوى مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة.

وقال الصحفي لموقع "ياهو فاينانس" إن "عملة البيتكوين الواحدة ستصل إلى مليون دولار، أنا أومن بذلك، في مرحلة ما مع وجود ندرة في المعروض سيحدث ذلك".

ووفقا لليتش فإنه سيحدث ارتفاع كبير في الأسعار بعد فترة وجيزة من النصف التالي من "البيتكوين هالفينغ" (bitcoin halving) المتوقع حدوثه في عام 2024، ويعتبر ذلك حدثا تقنيا رئيسيا، حيث سيتم خفض العدد الكامل لعملة "البيتكوين" الحالية الممنوحة للمعدنين إلى النصف.

وتبلغ القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم حاليا أكثر من تريليون دولار، وتضاعفت قيمة العملة منذ بداية العام 2021، وتشهد العملة ارتفاعا بعدما  أعلنت شركة "تسلا" عن استثمارها في العملة الرقمية.

ووفقا لموقع "كوين ديسك" فقد جرى تداول عملة "البيتكوين" اليوم عند 57238 دولار، بزيادة نسبتها 2.03%.
المصدر: روسيا اليوم
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