إقتصاد

أرامكو تخفض أسعار البنزين لأكثر من النصف

Lebanon 24
06-05-2021 | 14:00
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قررت شركة "أرامكو" السعودية تخفيض أسعار البنزين لأكثر من النصف بعد إجراء المراجعة الشهرية الدورية لأسعاره.

وبحسب موقع "سبق" السعودي، جاءت الأسعار الجديدة لشهر أيار لينخفض معها بنزين 91" من 1.31 هللة لكل لتر إلى 0.75 هللة لكل لتر، و"بنزين 95" من 1.47 هللة لكل لتر إلى 0.92 هللة لكل لتر.

وعزا اقتصاديون هذا الانخفاض إلى التغيرات العالمية في أسعار النفط، حيث تراجعت الأسعار عقب تفشي وباء كورونا في الهند وغيرها بمعدلات كبيرة.

وقالت الشركة السعودية إنها ستجري مراجعات شهرية بدلا من المراجعات الربع سنوية التي كانت تجريها، لافتة إلى أن تعديل الأسعار سيكون دوما في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أن يكون التطبيق في صباح اليوم الحادي عشر.

ولفتت الشركة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.

وكانت وكالة "رويترز" قد أكدت تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع سابق اليوم الخميس، وذلك بسبب ارتفاع إصابات كورونا في الهند وغيرها من البلدان، حيث سجلت الإصابات والوفيات في الهند أعدادا يومية قياسية مع انتشار الفيروس من المدن إلى القرى، وهو ما يؤجج المخاوف من أن الطلب قد يتعافى بوتيرة أبطأ.

يشار إلى أن الأسعار كانت قد شهدت ارتفاعا بسبب تخفيف القيود في أوروبا وانخفاض مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

ونقلت "رويترز" عن محللين أنه "مع استمرار توزيع اللقاحات واستمرار بدء موسم القيادة الصيفي المكبوت، يفترض أن يتسارع هذا الاتجاه، أن يُبقي الطلب على وقود السيارات قويا ويدعم ثقة السوق في قصة التعافي".
المصدر: سبوتنيك
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