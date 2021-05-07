ارتفاع مسائي في سعر صرف الدولار... هذا ما سجله في السوق الموازية!

سجّل سعر صرف الدولار ارتفاعاً مساء اليوم في السوق الموازية فتراوح بين 12450 ليرة للبيع و12500 ليرة للشراء، في حين كان يتم التداول صباح اليوم بتسعيرة تتراوح ما بين 12370 - 12420 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.