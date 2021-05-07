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إقتصاد
ارتفاع مسائي في سعر صرف الدولار... هذا ما سجله في السوق الموازية!
Lebanon 24
07-05-2021
|
03:03
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سجّل سعر صرف الدولار ارتفاعاً مساء اليوم في السوق الموازية فتراوح بين 12450 ليرة للبيع و12500 ليرة للشراء، في حين كان يتم التداول صباح اليوم بتسعيرة تتراوح ما بين 12370 - 12420 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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