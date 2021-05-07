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إقتصاد
الاسعار سترتفع 40%.. هذا ما كشفه رئيس النقابة اللبنانية للدواجن
Lebanon 24
07-05-2021
|
02:47
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علّق رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موسى فريجي في حديث لإذاعة "صوت لبنان" عن البلبة في قطاع الدواجن نتيجة الاخبار ان الدعم توقف، موضحاً: "عملياً لا نستطيع القول ان الدعم توقف، لان مصرف لبنان لم يعلن ذلك، واضاف ان ما حصل ان وزير الاقتصاد أبلغ عدداً كبيراً من التجار انه غير قادر على توقيع طلبات جديدة باعتبار ان مصرف لبنان ابلغه الا يرسل اليه طلبات مجدداً لان الطلبات القديمة لم يبتّ فيها بعد والتجار بحالة ضياع من ان يسلموا مستلزمات الانتاج للمزارعين".
واضاف ان قيمة البضاعة التي سيشتريها التجار ستنعكس على كلفة الانتاج وبالتالي الاسعار سترتفع 40%، اي ان كرتونة البيض التي تباع بين الـ 24 الف و 30 الف سترتفع لتصبح 40 الى 45 الف، الفروج سيصل الى 40 او 45 الف، الفيليه ستصل الى 65 الف.
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