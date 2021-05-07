إقتصاد

"150 ألف ليرة على الشخص".. 8 مسابح حددت "دخولية" 2021 وهذه الأسعار

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-05-2021 | 11:45
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يبدو أنّ "السان بلاش" سيكون وجهة اللبنانيين عشاق البحر والسباحة هذا العام. فمع فقدان الليرة 90% من قيمتها أمام الدولار، باتت احتياجات الشهر من طعام وشراب ودواء ومسكن ومصاريف أساسية أخرى تتخطى الحد الأدنى للأجور. فما بالك بالكماليات والضهرات؟

في جولة أجراها موقع "Beirut.com" على مجموعة مسابح، تراوحت التسعيرات بين 120 و20 ألف ليرة للكبار خلال أيام الأسبوع.

أمّا السبت والأحد، فترتفع التسعيرة بطبيعة الحال، وتتراوح بين 150 و25 ألف ليرة. في ما يلي تسعيرة 8 مسابح:

1. فندق ومسبح السان جورج في بيروت
من الاثنين للجمعة: 100 ألف ليرة
السبت والأحد: 120 ألف ليرة

2. كورال بيتش
من الاثنين للجمعة: 50 ألف ليرة للراشدين و25 ألف ليرة للأطفال دون الـ12 عاماً
السبت والأحد: 75 ألف ليرة

3. نادي سبورتيغ
الاثنين للخميس: 70 ألف ليرة
الجمعة للأحد: 100 ألف ليرة

4. بانجيا
الاثنين للجمعة: 80 ألف ليرة للراشدين و50 ألف ليرة للأطفال
السبت والأحد: 100 ألف ليرة للراشدين و75 ألف ليرة للأطفال

5. فندق فندق ومنتجع كمبينسكي سمرلاند
الاثنين للخميس: 120 ألف ليرة
الجمعة للأحد: 150 ألف ليرة

6. منتجع سان ستيفانو
الاثنين للجمعة: 35 ألف ليرة
السبت والأحد: 45 ألف ليرة

7. منتج سانتا بريري
الاثنين للسبت: 40 ألف ليرة للراشدين و20 ألف للأطفال المتراوحة أعمارهم بين عامين وعشرة أعوام
الأحد: 50 ألف ليرة للكبار و25 ألف ليرة للأطفال

8. وايت بيتش في البترون
الاثنين للجمعة: 20 ألف
السبت والأحد: 25 ألف ليرة.

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