إقتصاد

وزارة الاقتصاد جالت على محطات الوقود في طرابلس

Lebanon 24
07-05-2021 | 06:14
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قام مراقبو مصلحة الاقتصاد في الشمال بمؤازرة امن الدولة بدوريات مراقبة على محطات الوقود في طرابلس. وتم تنظيم محاضر ضبط بحق المحتكرين.
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طرابلس

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