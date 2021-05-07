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إقتصاد
وزارة الاقتصاد جالت على محطات الوقود في طرابلس
Lebanon 24
07-05-2021
|
06:14
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قام مراقبو مصلحة الاقتصاد في الشمال بمؤازرة امن الدولة بدوريات مراقبة على محطات الوقود في طرابلس. وتم تنظيم محاضر ضبط بحق المحتكرين.
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