بين الأغلى والارخص... كيف تبدو ايجارات المنازل؟

تظهر بوادر انتعاش مبكِّرة على سوق المنازل الفاخرة في نيويورك، بفضل انتعاش مفاجئ في نمو الإيجارات، لتتقدَّم بذلك على مدينة لندن التي تعدُّ مركزاً عالمياً منافساً، و على مدن عالمية أخرى.فقد أظهرت بيانات الوسيط العقاري، "نايت فرانك"، أنَّ الأسعار في أغلى مناطق مانهاتن ارتفعت بنسبة 5.9% خلال العام حتى شهر مارس، وهي أوَّل زيادة سنوية منذ شهر إبريل من العام الماضي. وما تزال الإيجارات عبر المحيط الأطلسي في أفضل مناطق وسط لندن، بحالة من الركود بعد تراجعها بنسبة 14.3% في الفترة نفسها.توقعات مشرقة للاقتصاد الأمريكيربما حصلت الإيجارات الكبرى في نيويورك على لمحة أمل بسبب التوقُّعات المشرقة للاقتصاد الأمريكي في ظلِّ حملات التطعيم السريعة، التي جعلت البنوك تتطلَّع إلى العودة للمكاتب. وبرغم أنَّ لندن ما تزال واحدة من أضعف الأسواق العالمية للإيجارات الفاخرة، إلا أنَّ هناك دلائل على أنَّ انخفاض الأسعار ربما يكون قد وصل إلى القاع في المدينة.وقالت كيت إيفريت- ألين، رئيسة الأبحاث السكنية الدولية بـ "نايت فرانك: "هناك تفاؤل عام أكبر في السوق الأمريكية. في الشهور القليلة الماضية، رأينا في لندن ونيويورك بدء الارتفاع في الإيجارات، وتباطؤ معدل الانخفاض في الإيجارات".هونغ كونغ الأغلىوما تزال هونغ كونغ أغلى مدينة في العالم من ناحية الإيجارات الفاخرة برغم انخفاض الأسعار خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات منفصلة من "نايت فرانك"، فيما تأتي نيويورك في المرتبة الثانية، حتى بعد وصول وفرة من العقارات إلى السوق خلال الوباء بسبب فرار المستأجرين المحتملين من المدينة. وتعدُّ كل ٌّ من دبي ومدريد الطرف الأرخص في سوق الرفاهية العالمية، إذ يمكن دفع إيجار قدره 10 آلاف دولار في كلٍّ من المدينتين لمساحة تتضاعف عمَّا في نيويورك.