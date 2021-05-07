24
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بين الأغلى والارخص... كيف تبدو ايجارات المنازل؟
Lebanon 24
07-05-2021
|
07:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
تظهر بوادر انتعاش مبكِّرة على سوق المنازل الفاخرة في نيويورك، بفضل انتعاش مفاجئ في نمو الإيجارات، لتتقدَّم بذلك على مدينة لندن التي تعدُّ مركزاً عالمياً منافساً، و على مدن عالمية أخرى.
فقد أظهرت بيانات الوسيط العقاري، "نايت فرانك"، أنَّ الأسعار في أغلى مناطق مانهاتن ارتفعت بنسبة 5.9% خلال العام حتى شهر مارس، وهي أوَّل زيادة سنوية منذ شهر إبريل من العام الماضي. وما تزال الإيجارات عبر المحيط الأطلسي في أفضل مناطق وسط لندن، بحالة من الركود بعد تراجعها بنسبة 14.3% في الفترة نفسها.
توقعات مشرقة للاقتصاد الأمريكي
ربما حصلت الإيجارات الكبرى في نيويورك على لمحة أمل بسبب التوقُّعات المشرقة للاقتصاد الأمريكي في ظلِّ حملات التطعيم السريعة، التي جعلت البنوك تتطلَّع إلى العودة للمكاتب. وبرغم أنَّ لندن ما تزال واحدة من أضعف الأسواق العالمية للإيجارات الفاخرة، إلا أنَّ هناك دلائل على أنَّ انخفاض الأسعار ربما يكون قد وصل إلى القاع في المدينة.
وقالت كيت إيفريت- ألين، رئيسة الأبحاث السكنية الدولية بـ "نايت فرانك: "هناك تفاؤل عام أكبر في السوق الأمريكية. في الشهور القليلة الماضية، رأينا في لندن ونيويورك بدء الارتفاع في الإيجارات، وتباطؤ معدل الانخفاض في الإيجارات".
هونغ كونغ الأغلى
وما تزال هونغ كونغ أغلى مدينة في العالم من ناحية الإيجارات الفاخرة برغم انخفاض الأسعار خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات منفصلة من "نايت فرانك"، فيما تأتي نيويورك في المرتبة الثانية، حتى بعد وصول وفرة من العقارات إلى السوق خلال الوباء بسبب فرار المستأجرين المحتملين من المدينة. وتعدُّ كل ٌّ من دبي ومدريد الطرف الأرخص في سوق الرفاهية العالمية، إذ يمكن دفع إيجار قدره 10 آلاف دولار في كلٍّ من المدينتين لمساحة تتضاعف عمَّا في نيويورك.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
الأكثر قراءة
أرامكو تخفض أسعار البنزين لأكثر من النصف
Lebanon 24
أرامكو تخفض أسعار البنزين لأكثر من النصف
14:00 | 2021-05-06
06/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 24 عاما.. تعرفوا على الفائز بأكبر جائزة في تاريخ اللوتو اللبناني (صور)
Lebanon 24
عمره 24 عاما.. تعرفوا على الفائز بأكبر جائزة في تاريخ اللوتو اللبناني (صور)
11:06 | 2021-05-06
06/05/2021 11:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصة ماريتا الحلاني في 2020 حديث الجمهور.. "أه يا سعاد" (فيديو)
Lebanon 24
رقصة ماريتا الحلاني في 2020 حديث الجمهور.. "أه يا سعاد" (فيديو)
09:15 | 2021-05-06
06/05/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر صرف الدولار... هذا ما سجله في السوق الموازية!
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر صرف الدولار... هذا ما سجله في السوق الموازية!
14:03 | 2021-05-06
06/05/2021 02:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريق دمشق- بيروت... فنان مشهور ينجو من حادث سير مروع! (صور)
Lebanon 24
على طريق دمشق- بيروت... فنان مشهور ينجو من حادث سير مروع! (صور)
14:00 | 2021-05-06
06/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:14 | 2021-05-07
وزارة الاقتصاد جالت على محطات الوقود في طرابلس
06:00 | 2021-05-07
مجددا أسعار النفط ترتفع.. كم بلغت؟
05:17 | 2021-05-07
اتحاد نقابة المخابز: التعهدات الموقعة عن سعر الخميرة ستبقى حبرا على ورق
04:45 | 2021-05-07
"150 ألف ليرة على الشخص".. 8 مسابح حددت "دخولية" 2021 وهذه الأسعار
04:00 | 2021-05-07
بيل غيتس يهدي طليقته نحو 3 مليارات دولار في يوم الإنفصال!
03:00 | 2021-05-07
لماذا تعرقل أزمة "كورونا" في الهند نمو الاقتصاد العالمي؟
فيديو
قصة لا تصدّق.. اختفت لأشهر مكتفية بتناول العشب والماء!
Lebanon 24
قصة لا تصدّق.. اختفت لأشهر مكتفية بتناول العشب والماء!
08:00 | 2021-05-07
07/05/2021 15:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. كلبٌ يعاقب فتاة مزعجة بطريقة غير متوقّعة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. كلبٌ يعاقب فتاة مزعجة بطريقة غير متوقّعة! (فيديو)
06:00 | 2021-05-07
07/05/2021 15:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة نائية بسعر 132 ألف دولار لليلة الواحدة! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة نائية بسعر 132 ألف دولار لليلة الواحدة! (فيديو)
03:00 | 2021-05-07
07/05/2021 15:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact