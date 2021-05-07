إقتصاد

في حضور لودريان.. نعمه وقع عقدا لمعالجة الحبوب المتضررة في الاهراءات

Lebanon 24
07-05-2021 | 10:46
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 وقع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه في حضور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عقدا مع مجموعة شركات "Recygroup" الفرنسية لمعالجة الحبوب المتضررة في اهراءات مرفأ بيروت بتمويل من الدولة الفرنسية.

ويشمل العقد، معالجة الحبوب المتضررة من جراء انفجار مرفأ بيروت ومحيطها بالطرق والوسائل العلمية والفنية، ومع مراعاة المقتضيات البيئية والمعايير الصحية وشروط السلامة المطبقة في لبنان والتي تتوافق مع المعايير الدولية.

وتخلل توقيع العقد، لقاء بين لودريان ونعمه الذي شكر الدولة الفرنسية على "تمويلها المشروع ووقوفها دوما الى جانب الشعب اللبناني".
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