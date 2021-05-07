إقتصاد

هل تفتح المؤسسات السياحية والمطاعم قريباً؟

Lebanon 24
07-05-2021 | 10:51
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استقبل وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال البروفسور رمزي المشرفية في مكتبه في الوزارة وفدا من رؤساء النقابات السياحية للتداول في آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع السياحي، وجرى عرض للأزمات والمشاكل التي يتعرض لها.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على الاجتماع برئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب الثلاثاء المقبل لطرح الواقع السياحي في جميع جوانبه، والطلب من الحكومة إقرار ما يلي:
1-فتح المؤسسات السياحية والمطاعم في الهواء الطلق ابتداء من عطلة عيد الفطر حتى الساعة الواحدة ليلا.

2- الزام المؤسسات الفندقية تطبيق تسعيرة للنزلاء الاجانب بسعر الدولار خلافا للنزلاء الللبنانيين.
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