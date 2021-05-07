إقتصاد

الشركات الألمانية ترفع صادراتها للشهر الحادي عشر على التوالي

Lebanon 24
07-05-2021 | 19:00
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أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الجمعة، أن الشركات الألمانية تحدت أزمة فيروس كورونا ورفعت صادراتها للشهر الحادي عشر على التوالي في آذار، إذ جاء نمو الصادرات عند 1.2%، وهو ما يعادل مثلي ما كان يتوقعه اقتصاديون.


لكن الواردات ارتفعت هي الأخرى، إذ زادت قيمة ما استوردته ألمانيا في مارس آذار 6.5% عن الشهر السابق، وهو ما تجاوز بفارق كبير توقعات عند 0.7%، مما دفع الميزان التجاري إلى أدنى مستوياته منذ نيسان من العام الماضي.

وقلصت زيادة الصادرات الميزان التجاري إلى 14.3 مليار يورو (17.24 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى منذ نيسان 2020.

وكانت الصادرات الألمانية تراجعت بأكثر من 9% في 2020، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية، في وقت تسبب وباء كوفيد-19 بأكبر تراجع خلال أكثر من عقد لأكبر اقتصادات أوروبا.


وخلال عام شهد إغلاق حدود وتعطل سلاسل الإمداد، سجلت الصادرات الألمانية ما مجموعه 1,21 تريليون يورو (1,46 تريليون دولار) في الأشهر الـ12 الماضية، مقارنة بـ 1,33 تريليون في 2019.

والتراجع البالغة نسبته 9,3% يمثل أكبر ضربة للصادرات عانت منها ألمانيا منذ تراجعها بنسبة 18% خلال الأزمة المالية العالمية.

وانخفضت الواردات أيضا بنسبة 7,1% لتسجل 1,03 تريليون يورو، بحسب الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني "ديستاتيس".

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