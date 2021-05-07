ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

سجل سعر الدولار، مساء اليوم الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً في السوق السوداء، إذ تراوح بين 12700 و 12750 ليرة لبنانية.



يُشار إلى أن سعر الدولار تراوح، عصر اليوم، بين 12650 و 12700 ليرة لبنانية.