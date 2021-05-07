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إقتصاد
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
07-05-2021
|
20:53
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سجل سعر الدولار، مساء اليوم الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً في السوق السوداء، إذ تراوح بين 12700 و 12750 ليرة لبنانية.
يُشار إلى أن سعر الدولار تراوح، عصر اليوم، بين 12650 و 12700 ليرة لبنانية.
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