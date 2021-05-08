بايدن يدافع عن خطة الإنقاذ بعد تقرير الوظائف "المخيّب للآمال"

دافع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، عن خطة الإنقاذ الأميركية البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، بعد ساعات من تقرير وصف بأنّه "مخيب للآمال" عن الوظائف، وقال إن البيانات الجديدة تثبت ضرورة التشريع وأّن الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من الوقت حتى يتعافى.
لكن بايدن قال إن الأرقام أظهرت أن حزمة التعافي كانت ضرورية نظرا لهشاشة الاقتصاد الأميركي، وأن جوانب التشريع لم يتم الشعور بها بعد، مشيرا إلى أن المساعدة للمطاعم وحكومات الولايات والحكومات المحلية، ستبدأ هذا الشهر.
وتحدث بايدن أيضا عن خطته للبنية التحتية والمناخ، البالغة قيمتها 2.3 تريليون دولار، والتي كشف النقاب عنها في وقت سابق، قائلا إن تمريرها سيخلق وظائف جديدة لتعزيز الاقتصاد في المستقبل.
ورفض الرئيس الأميركي فكرة أن إعانات البطالة المعززة المدرجة في حزمة الإنقاذ قللت من عودة بعض الفئات إلى العمل، وقال عندما سأله أحد المراسلين عن الأمر: "لا ، لا شيء يمكن قياسه".