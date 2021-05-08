إقتصاد

بايدن يدافع عن خطة الإنقاذ بعد تقرير الوظائف "المخيّب للآمال"

Lebanon 24
08-05-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-820649-637560574751611514.jpg
Doc-P-820649-637560574751611514.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

دافع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، عن خطة الإنقاذ الأميركية البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، بعد ساعات من تقرير وصف بأنّه "مخيب للآمال" عن الوظائف، وقال إن البيانات الجديدة تثبت ضرورة التشريع وأّن الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من الوقت حتى يتعافى.


وأضاف بايدن في تصريحات من الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض: "عندما تولينا المنصب، كنا نعلم أننا نواجه وباء يحدث مرة كل قرن، وأزمة اقتصادية تحدث مرة كل جيل، وكنا نعلم أن هذا لن يكون عـَدْوا سريعا، بل سيكون ماراثونا".

وعن حزمة الإغاثة من فيروس "كورونا"، التي مرت في وقت سابق من هذا العام، قال بايدن إنها "صممت لمساعدتنا على مدار عام، وليس 60 يوماً"، مضيفا "لم نعتقد أبدا أن كل شيء سيكون على ما يرام بعد أول 60 يوماً"، بحسب ما نقلت عنه شبكة "ٍكاي نيوز". 

وكانت بيانات الوظائف، التي صدرت في وقت سابق، أمس الجمعة، كشفت أنّ الاقتصاد الأميركي أضاف 266 ألف وظيفة فقط خلال شهر نيسان، وهو أقل بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 6.1%.

ودفعت هذه الأرقام الجمهوريين إلى انتقاد أجندة بايدن بسرعة، بحجّة أنها أثبتت أن حزمة التعافي الكبيرة التي قدمها كانت مفرطة للغاية وحفزت الناس على عدم العمل

لكن بايدن قال إن الأرقام أظهرت أن حزمة التعافي كانت ضرورية نظرا لهشاشة الاقتصاد الأميركي، وأن جوانب التشريع لم يتم الشعور بها بعد، مشيرا إلى أن المساعدة للمطاعم وحكومات الولايات والحكومات المحلية، ستبدأ هذا الشهر.

وتحدث بايدن أيضا عن خطته للبنية التحتية والمناخ، البالغة قيمتها 2.3 تريليون دولار، والتي كشف النقاب عنها في وقت سابق، قائلا إن تمريرها سيخلق وظائف جديدة لتعزيز الاقتصاد في المستقبل.

ورفض الرئيس الأميركي فكرة أن إعانات البطالة المعززة المدرجة في حزمة الإنقاذ قللت من عودة بعض الفئات إلى العمل، وقال عندما سأله أحد المراسلين عن الأمر: "لا ، لا شيء يمكن قياسه".

 

المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:30 | 2021-05-07
23:05 | 2021-05-07
16:00 | 2021-05-07
14:53 | 2021-05-07
14:00 | 2021-05-07
13:02 | 2021-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website