إقتصاد

حجم التجارة بين روسيا والصين يتجاوز 40 مليار دولار

Lebanon 24
08-05-2021 | 08:00
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قالت إدارة الجمارك الصينية، إن حجم التجارة بين روسيا والصين، نما في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بنسبة 19.8 في المائة على أساس سنوي ووصل إلى 40.207 مليار دولار.

وذكرت الإدارة، أن حجم هذه التجارة بلغ في أبريل الماضي، 10.803 مليار دولار.

وزادت الصادرات الصينية إلى روسيا، في الفترة من يناير إلى أبريل بنسبة 38.7 في المائة، وبلغت حوالي 18.19 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، زاد استيراد السلع والخدمات الروسية إلى الصين بنسبة 7.7٪ ووصل إلى 22.016 مليار دولار.

في نهاية نيسان، أفادت الأنباء بأن روسيا وعلى خلفية ضغوط العقوبات المتزايدة من جانب الولايات المتحدة، بدأت بالتخلي عن استخدام الدولار تدريجيا في التجارة الخارجية، وتراجعت حصته في تسويات الصادرات الروسية في الربع الأخير من العام الماضي إلى أقل من 50 بالمئة للمرة الأولى وبلغت 48.3 في المائة  بينما تجاوز هذا الرقم في العام السابق نسبة 61 في المائة.
المصدر: روسيا اليوم
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