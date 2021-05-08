إقتصاد

أعلى مستوى منذ 6 أشهر... أسعار الذهب ترتفع لهذا السبب

Lebanon 24
08-05-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-820724-637560774153987989.jpg
Doc-P-820724-637560774153987989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ 6 أشهر، لتحقق بذلك أفضل أداء أسبوعي خلال هذه الفترة.

وقالت شبكة "سي إن بي سي" إن أسعار الذهب ارتفعت لأكثر من 1% بعد تراجع غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية في نيسان سرع من خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة.


وارتفع السعر الفوري للذهب بنحو  0.84% إلى 1830.41 دولار للأونصة وبمكاسب 3.5% منذ بداية الأسبوع، وهو أفضل أداء له منذ تشرين الثاني، فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9% ليتحدد سعر التسوية عند 1831.30 دولار.

وزادت الوظائف غير الزراعية 266 ألف وظيفة فحسب في نيسان وسط مصاعب يجدها أرباب العمل بسبب نقص العمالة بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد، كما هبط البلاديوم 0.7% إلى 2925.15 دولار، بعد أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 3017.18 دولار في وقت سابق من الأسبوع.


وارتفعت الفضة 0.4% مسجلة 27.41 دولار للأوقية، بمكاسب أسبوعية 5.8%، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 1250.48 دولارا للأونصة.

ومن المتوقع ان يشهد سعر الذهب عالميا قفزات غير عادية خلال التعاملات نتيحة زيادة الإصابات بفيرس كورونا بالاضافة إلى هبوط سعر الدولار وتخوف عدد من الدول من الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:52 | 2021-05-08
08:16 | 2021-05-08
08:00 | 2021-05-08
06:58 | 2021-05-08
05:00 | 2021-05-08
04:07 | 2021-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website