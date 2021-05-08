أعلى مستوى منذ 6 أشهر... أسعار الذهب ترتفع لهذا السبب

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ 6 أشهر، لتحقق بذلك أفضل أداء أسبوعي خلال هذه الفترة.
وقالت شبكة "سي إن بي سي" إن أسعار الذهب ارتفعت لأكثر من 1% بعد تراجع غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية في نيسان سرع من خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة.
وزادت الوظائف غير الزراعية 266 ألف وظيفة فحسب في نيسان وسط مصاعب يجدها أرباب العمل بسبب نقص العمالة بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد، كما هبط البلاديوم 0.7% إلى 2925.15 دولار، بعد أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 3017.18 دولار في وقت سابق من الأسبوع.