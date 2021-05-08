دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه!

يواصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه حيث بلغ 12900 ليرة للبيع و 12950 ليرة للشراء، في حين تراوحت تسعيرة الدولار صباحًا بين 12725 و12775 ليرة لكل دولار.





وسجل سعر الدولار، مساء أمس الجمعة، ارتفاعاً إذ تراوح بين 12700 و 12750 ليرة لبنانية.