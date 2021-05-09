إقتصاد

تحذير.. هذه القيمة الحقيقية للعملات المشفرة

Lebanon 24
09-05-2021 | 14:40
A-
A+
Doc-P-821008-637561679441370311.jpg
Doc-P-821008-637561679441370311.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال محافظ بنك إنجلترا BOE، أندرو بيلي، إن العملات المشفرة ليس لها قيمة جوهرية ويجب على الأشخاص الذين يستثمرون فيها أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم.

وظهرت أخبار العملات المشفرة بشكل كبير هذا العام، مثل بيتكوين وإيثريوم. وذكرت هذه الموجة بعض المستثمرين بفقاعة التشفير لعام 2017 التي قفزت فيها عملة بيتكوين إلى نحو 20 ألف دولار قبل أن تهبط إلى 3122 دولار بعد عام.

وردًا على سؤال في مؤتمر صحفي حول ارتفاع قيمة العملات المشفرة، قال بيلي: ليس لديها قيمة جوهرية، مضيفًا: قم بشرائها إذا كنت على استعداد لخسارة كل أموالك.

وقالت هيئة مراقبة الخدمات المالية: ينطوي الاستثمار في الأصول المشفرة بشكل عام على تحمل مخاطر عالية للغاية بأموال المستثمرين، وإذا استثمر المستهلكون في هذه الأنواع من المنتجات، فيجب أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

ولطالما كان بيلي، الذي كان الرئيس التنفيذي السابق لهيئة السلوك المالي FCA، متشككًا في العملات المشفرة، وقال محذرًا في عام 2017: إذا كنت ترغب في الاستثمار في عملة بيتكوين، فاستعد لخسارة كل أموالك.

وارتفعت عملة بيتكوين بأكثر من 90 في المئة حتى الآن هذا العام، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين المؤسسيين والمشترين من الشركات مثل تيسلا.

ويرى مؤيدو بيتكوين أنها مخزن ذو قيمة شبيه بالذهب بسبب ندرة المعروض، حيث يمكن تعدين 21 مليون بيتكوين فقط.

وسيلة للتحوط
ويقول مؤيدو العملة: إنها تعمل كوسيلة تحوط ضد التضخم، حيث تقوم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بطباعة الأموال للتخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

ومع ذلك، يرى المشككون أن بيتكوين هي فقاعة تنتظر الانفجار.

وحققت في الوقت نفسه العملات المشفرة البديلة مكاسب أكبر من عملة بيتكوين، حيث شهدت إيثريوم عوائد بأكثر من 360 في المئة منذ بداية العام، في حين أن عملة Dogecoin قد ارتفعت بنسبة بلغت 12500 في المئة.

المصدر: العربية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:30 | 2021-05-09
03:30 | 2021-05-09
02:14 | 2021-05-09
23:13 | 2021-05-08
16:00 | 2021-05-08
14:57 | 2021-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website