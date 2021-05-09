إقتصاد

بعد انقلاب عسكري.. هذه الدولة تقر استثمارات بـ 2.8 مليار دولار

Lebanon 24
09-05-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-821011-637561686252149271.jpg
Doc-P-821011-637561686252149271.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقر حكام ميانمار العسكريون مشروعات استثمار جديدة بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل محطة كهرباء بالغاز الطبيعي المسال تتكلف 2.5 مليار دولار.

وبحسب بيان على موقع مديرية الاستثمار وإدارة الشركات، أقرت لجنة الاستثمار في البلاد 15 مشروعا الجمعة.

يأتي ذلك بينما يسود الشلل معظم قطاعات اقتصاد ميانمار بسبب الاحتجاجات والإضرابات منذ استيلاء الجيش على السلطة في أول فبراير. وتتوقع فيتش للتصنيفات الائتمانية أن ينكمش اقتصاد ميانمار 20% هذا العام.

وقال البيان إن المشروعات تشمل قطاعات الماشية والصناعة والخدمات، إضافة إلى محطة توليد الكهرباء المخصصة للاستهلاك المحلي.

ولم يذكر تفاصيل عن الشركات التي ستنفذ المشروعات أو دولها. وفي السنوات الأخيرة، كانت الصين وسنغافورة وتايلاند أكبر المستثمرين في ميانمار.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:19 | 2021-05-09
10:03 | 2021-05-09
07:40 | 2021-05-09
04:30 | 2021-05-09
03:30 | 2021-05-09
02:14 | 2021-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website