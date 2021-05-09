24
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بعد انقلاب عسكري.. هذه الدولة تقر استثمارات بـ 2.8 مليار دولار
Lebanon 24
09-05-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقر حكام ميانمار العسكريون مشروعات استثمار جديدة بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل محطة كهرباء بالغاز الطبيعي المسال تتكلف 2.5 مليار دولار.
وبحسب بيان على موقع مديرية الاستثمار وإدارة الشركات، أقرت لجنة الاستثمار في البلاد 15 مشروعا الجمعة.
يأتي ذلك بينما يسود الشلل معظم قطاعات اقتصاد ميانمار بسبب الاحتجاجات والإضرابات منذ استيلاء الجيش على السلطة في أول فبراير. وتتوقع فيتش للتصنيفات الائتمانية أن ينكمش اقتصاد ميانمار 20% هذا العام.
وقال البيان إن المشروعات تشمل قطاعات الماشية والصناعة والخدمات، إضافة إلى محطة توليد الكهرباء المخصصة للاستهلاك المحلي.
ولم يذكر تفاصيل عن الشركات التي ستنفذ المشروعات أو دولها. وفي السنوات الأخيرة، كانت الصين وسنغافورة وتايلاند أكبر المستثمرين في ميانمار.
المصدر:
العربية
تابع
الأكثر قراءة
توقع خطير من ليلى عبد اللطيف.. ما القصة؟
Lebanon 24
توقع خطير من ليلى عبد اللطيف.. ما القصة؟
03:30 | 2021-05-09
09/05/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا وصلت نادين نسيب نجيم إلى المستشفى والدم يغطي وجهها
Lebanon 24
هكذا وصلت نادين نسيب نجيم إلى المستشفى والدم يغطي وجهها
02:00 | 2021-05-09
09/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا أخطر ما قاله لودريان
Lebanon 24
هذا أخطر ما قاله لودريان
01:15 | 2021-05-09
09/05/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ LBCI تُشعل مواقع التواصل.. شاهدوا إطلالتها المثيرة
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ LBCI تُشعل مواقع التواصل.. شاهدوا إطلالتها المثيرة
03:00 | 2021-05-09
09/05/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 13 ألف.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 13 ألف.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:14 | 2021-05-09
09/05/2021 02:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:19 | 2021-05-09
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
10:03 | 2021-05-09
أبو شقرا يطالب المحطات بفتح أبوابها.. "التوزيع مستمر"
07:40 | 2021-05-09
تحذير.. هذه القيمة الحقيقية للعملات المشفرة
04:30 | 2021-05-09
الأردن يستثني بضائع سورية من حظر الاستيراد
03:30 | 2021-05-09
النواب والوزراء على الـ1515.. وفق أي تسعيرة يتقاضى اللبناني راتبه؟
02:14 | 2021-05-09
بعدما وصل أمس إلى 13 ألف.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
فيديو
فيديو على "تيك توك" يعيد الأمل لعائلة برؤية ابنتها المختفية قبل سنوات!
Lebanon 24
فيديو على "تيك توك" يعيد الأمل لعائلة برؤية ابنتها المختفية قبل سنوات!
02:00 | 2021-05-09
09/05/2021 20:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يحتفل باللقب بفوز ساحق على "سامبدوريا"
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يحتفل باللقب بفوز ساحق على "سامبدوريا"
00:00 | 2021-05-09
09/05/2021 20:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة منى زكي لا تشاهد أعمال والدتها الفنية... لماذا؟ (فيديو)
Lebanon 24
ابنة منى زكي لا تشاهد أعمال والدتها الفنية... لماذا؟ (فيديو)
08:00 | 2021-05-08
09/05/2021 20:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact